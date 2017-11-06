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Агент: «Жоржиньо хочет выступать за Италию и не будет возобновлять диалог с Бразилией»

сегодня, 16:21

Агент полузащитника «Наполи» Жоржиньо заявил, что вызов в сборную Италии, который недавно получил его клиент, заставит игрока отказаться от идеи выступать в будущем за национальную команду Бразилии:

«Его убедил вызов в сборную Италии.

Вентура в недавнем интервью заявил, что хочет отправиться на чемпионат мира, имея в запасе несколько тактических построений. Это даст шанс Жоржиньо поехать в Россию, если он будет и дальше проявлять себя.

Он внесет свой вклад в национальную команду в ближайших двух матчах. Даже если он не сыграет ни одной минуты, он все равно не будет возобновлять диалог с бразильской стороной.

Для моего клиента самое важное - хорошо выступать за „Наполи“, а вызов в сборную - это лишь результат хорошего выступления за клуб».

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