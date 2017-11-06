Невилл: «„Челси“ убил „Манчестер Юнайтед“ в центре поля»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал недавнее поражение манкунианцев от «Челси» (0:1).
«„Челси“ убил „Манчестер Юнайтед“ в центре поля. Канте закрывал все свободные зоны, Фабрегас отдавал отличные передачи, Бакайоко проделал большой объем работы, Азар постоянно обострял игру. „Манчестер Юнайтед“ проиграл центр поля, без Погба и Кэррика „манкунианцам“ очень сложно», - сказал Невилл.
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Френки трёшку положил-бы
Френки трёшку положил-бы
Свою работу Канте делает очень хорошо.
Свою работу Канте делает очень хорошо.
https://www.youtube.com/watch?v=Mg9PBpfTw9g