Моуриньо: «У Погба, Ибрагимовича, Рохо и Феллаини всё достаточно неплохо»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассказал о состоянии травмированных футболистов «красных дьяволов»:

«Мы надеемся, что ряд наших футболистов сможет восстановиться как можно быстрее. Им необходимо трудиться каждый день, У Погба, Ибрагимовича, Рохо и Феллаини всё достаточно неплохо. Мы можем рассчитывать на качественные выступления в этой части сезона, в рождественский период и так далее.

Международная пауза означает, что большинство футболистов улетят в другие страны. Они все испарятся, и тогда у нас останется пара игроков, которых не вызвали в свои сборные, вроде Смоллинга и Эрреры. После такого количества матчей они заслужили неделю отдыха, я дам им ее».

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