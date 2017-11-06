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Моуриньо: «У Погба, Ибрагимовича, Рохо и Феллаини всё достаточно неплохо»

сегодня, 18:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассказал о состоянии травмированных футболистов «красных дьяволов»:

«Мы надеемся, что ряд наших футболистов сможет восстановиться как можно быстрее. Им необходимо трудиться каждый день, У Погба, Ибрагимовича, Рохо и Феллаини всё достаточно неплохо. Мы можем рассчитывать на качественные выступления в этой части сезона, в рождественский период и так далее.

Международная пауза означает, что большинство футболистов улетят в другие страны. Они все испарятся, и тогда у нас останется пара игроков, которых не вызвали в свои сборные, вроде Смоллинга и Эрреры. После такого количества матчей они заслужили неделю отдыха, я дам им ее».

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MaX10
сегодня в 18:25
А тебя маур чет совсем все неочень
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