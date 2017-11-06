Шевченко рассмотрит кандидатуру Исмаили, если он получит украинское гражданство

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, продливший соглашение с национальной командой, рассмотрит вариант с вызовом защитника «Шахтера» Исмаили, если бразилец получит украинское гражданство:

«Исмаили? Если он более пяти лет находится в Украине и хочет получить украинский паспорт, то пускай движется в этом направлении.

Мы будем его рассматривать, если же он получит украинское гражданство».

Напомним, что в сентябре украинское гражданство получил бразильский полузащитник «горняков» Марлос.

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