Кузяев: «В „Зените“ самым тяжелым оказались сборы»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился воспоминаниями о своих первых днях в петербургском клубе.



«Самым тяжелым оказались сборы. Нагрузки на них по величине и интенсивности оказались заметно выше тех, к чему я привык в „Ахмате“. Требовалось больше времени на восстановление, а выходных тренерский штаб давал меньше обычного. Ноги болели, приходилось терпеть, привыкать.



Поздравлений после дебюта пришло много, да. Но таких уж совсем неожиданных не было. Кроме родных звонили и писали друзья, многие знакомые, ребята, с которыми когда-то играл еще в юношеских командах».



Ранее Далер Кузяев делился тем, как он попал в «Зенит».

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