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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
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Кузяев: «В „Зените“ самым тяжелым оказались сборы»

сегодня, 15:53

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился воспоминаниями о своих первых днях в петербургском клубе.

«Самым тяжелым оказались сборы. Нагрузки на них по величине и интенсивности оказались заметно выше тех, к чему я привык в „Ахмате“. Требовалось больше времени на восстановление, а выходных тренерский штаб давал меньше обычного. Ноги болели, приходилось терпеть, привыкать.

Поздравлений после дебюта пришло много, да. Но таких уж совсем неожиданных не было. Кроме родных звонили и писали друзья, многие знакомые, ребята, с которыми когда-то играл еще в юношеских командах».

Ранее Далер Кузяев делился тем, как он попал в «Зенит». 

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Все комментарии
игорь алексеев
сегодня в 16:28
зенит раз за разом лещей теперь выхватывает ото всех подряд, где находятся ворота соперника ,вообще забыл напрочь)
parallels
сегодня в 16:03
со спартаком была лёгкая тренировка.
RDeanW
сегодня в 16:01
хорошо потренировались, сразу видно) на пик формы вышли к середине чемпионата)
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