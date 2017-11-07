Наингголан не захотел говорить о шансах «Ромы» взять Скудетто

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан не захотел отвечать на вопрос о шансах римлян на победу в чемпионате Италии:

«Я не хочу говорить о Скудетто. Команда на хорошем ходу, и нам нужно быть более сосредоточенными.

Ди Франческо заставляет каждого члена команды чувствовать себя нужным. Выкладываются все, даже те, кто играет реже, потому что знают, что их шанс ещё придёт».

Напомним, в 12-м туре Серии A «Рома» на выезде обыграла «Фиорентину» (4:2). На данный момент римский клуб занимает 5-ю строчку в турнирной таблице, отставая на 5 очков от лидирующего «Наполи», имея игру в запасе.

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