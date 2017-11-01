Фанаты МЮ хотят встречи с Моуриньо

Большое фанатское объединение «Манчестер Юнайтед» Manchester United Supporters Trust (MUST) обратилось к главному тренеру команды Жозе Моуриньо в ответ на его критику в адрес болельщиков, не поддержавших Ромелу Лукаку.

«У болельщиков разные взгляды на то, как интерпретировать слова тренера. Однако будет честным признать, что на трибунах „Олд Траффорд“ хочется видеть ту же атмосферу, что и на других стадионах Англии. Многие факторы способствовали ухудшению атмосферы на протяжении ряда лет. Некоторые из факторов могут быть устранены путем улучшения сотрудничества между клубом и болельщиками. Мы предлагаем Моуриньо встретиться с нами и все обсудить».

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