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Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 4 тур
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Фанаты МЮ хотят встречи с Моуриньо

сегодня, 21:11

Большое фанатское объединение «Манчестер Юнайтед» Manchester United Supporters Trust (MUST) обратилось к главному тренеру команды Жозе Моуриньо в ответ на его критику в адрес болельщиков, не поддержавших Ромелу Лукаку.

«У болельщиков разные взгляды на то, как интерпретировать слова тренера. Однако будет честным признать, что на трибунах „Олд Траффорд“ хочется видеть ту же атмосферу, что и на других стадионах Англии. Многие факторы способствовали ухудшению атмосферы на протяжении ряда лет. Некоторые из факторов могут быть устранены путем улучшения сотрудничества между клубом и болельщиками. Мы предлагаем Моуриньо встретиться с нами и все обсудить».

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Все комментарии
Антон за MU
сегодня в 22:32
Хотят предъявить физруку...
зенит юрист
сегодня в 21:49
мауриньо: я особенный мне не когда.
СОСИША ДОМОЙ!!!!
DXTK
сегодня в 21:37
кажется кому то стрелку забили.
sparxx2
сегодня в 21:30
Отмудохать его !!! )))
sir-5
сегодня в 21:26
В Смольном тоже буза.
SanitarForest
сегодня в 21:21
Маур иди сюда!
benderivan
сегодня в 21:17
Опять это быдлячество "дава встретимся" "обоснуй чо мы не на первом месте идем" "почему к нам роналду не едет" "ВАЛЕРА ВЕРИМ"
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