«Зенит»: «Гостевой сектор арены „Русенборга“ не был предназначен для активного боления»

Пресс-служба «Зенита» выступила с ответом на заявления сотрудников «Русенборга», обвинивших фанатов «сине-бело-голубых» в вандализме после того, как на гостевом секторе стадиона в Норвегии было сломано около 80 кресел:

«„Зенит“ находится в тесном контакте с представителями „Русенборга“ и следит за ситуацией. Действительно, на итоговом совещании делегат УЕФА отметил, что на трибуне, где находились болельщики „Зенита“, были поломаны кресла, однако данный сектор арены изначально не был предназначен для активного боления и вопреки мировой практике принимающая сторона не оборудовала его антивандальными сиденьями.

„Зенит“ не снимает с себя ответственности за ущерб, нанесенный нашими болельщиками, однако не стоит искать в этом злой умысел. Такие вещи случаются, когда гостевая трибуна не подготовлена должным образом. Стоит отметить, что в целом матч с „Зенитом“ стал для „Русенборга“ самым массовым с точки зрения количества гостевых болельщиков - порядка 700 человек, несмотря на то, что их стадион в Тронхейме не оснащен современными системами безопасности и видеонаблюдения, матч прошел без серьезных происшествий, что подтверждают представители полиции российской стороны, которые присутствовали на игре».

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