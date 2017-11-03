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«Зенит»: «Гостевой сектор арены „Русенборга“ не был предназначен для активного боления»

сегодня, 14:51
РусенборгРусенборг1 : 1ЗенитЗенитМатч завершен

Пресс-служба «Зенита» выступила с ответом на заявления сотрудников «Русенборга», обвинивших фанатов «сине-бело-голубых» в вандализме после того, как на гостевом секторе стадиона в Норвегии было сломано около 80 кресел:

«„Зенит“ находится в тесном контакте с представителями „Русенборга“ и следит за ситуацией. Действительно, на итоговом совещании делегат УЕФА отметил, что на трибуне, где находились болельщики „Зенита“, были поломаны кресла, однако данный сектор арены изначально не был предназначен для активного боления и вопреки мировой практике принимающая сторона не оборудовала его антивандальными сиденьями.

„Зенит“ не снимает с себя ответственности за ущерб, нанесенный нашими болельщиками, однако не стоит искать в этом злой умысел. Такие вещи случаются, когда гостевая трибуна не подготовлена должным образом. Стоит отметить, что в целом матч с „Зенитом“ стал для „Русенборга“ самым массовым с точки зрения количества гостевых болельщиков - порядка 700 человек, несмотря на то, что их стадион в Тронхейме не оснащен современными системами безопасности и видеонаблюдения, матч прошел без серьезных происшествий, что подтверждают представители полиции российской стороны, которые присутствовали на игре».

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Все комментарии
Блоссия
сегодня в 15:31
В зените уже похоже вне реальности.
Кресло на стадионе в Норвегии - это кресло. Сидеть на нем. Людям. Места для вандалов - в других учреждениях.
Более позорного официального сообщения от клуба и придумать трудно.
time out
сегодня в 15:30
Какие кресла для культурных питерских фанатов? Их культура уместится на лавках вылитых из бетона на гостевом секторе. Вот и будут антивандальные сидения. А чтобы культура не мерзла, картон постелят от использованных коробок, они к этому привычные.
Tommy Lee
сегодня в 15:25
Зенит уже другие стадионы хочет под себе переделать.
Аргeнтинeц
сегодня в 15:25
    самуил кац 1
    сегодня в 15:21
    Такие вещи случаются, когда гостевая трибуна приготовлена для людей, а не для скота.
    leopit
    сегодня в 15:20
    На это только спартаковские способны,а питерские интеллигентные культурные фанаты помахали флажками ,попели(шёпотом) песни и тихо=мирно уехали домой!
    Lu4nik
    сегодня в 15:19
    простите, ЧТО?? не предназначен для активного боления?
    Они вообще в курсе, для чего на стадион ходят? Или они думают, что болелы стоят истуканами и даже не кричат?
    hfcrfn ответил mc_borrow
    сегодня в 15:17
    mc_borrow:
    Какие-то нелепые оправдания. Лучше бы свой стадион за сорок миллиардов ломали, бюджет все стерпит.
    Ну уж тут найдутся кому ломать.
    16 команд в чемпионате.
    artr-90
    сегодня в 15:16
    АХАХА "принимающая сторона не оборудовала его антивандальными сиденьями"
    Антивандальную клетку надо специально для болел зенита на каждый стадион, ага.
    denmig ответил Gunslinger
    сегодня в 15:15
    Gunslinger:
    Каждому-по Железному Трону!!! :)))
    и корону! ))))
    Gunslinger ответил denmig
    сегодня в 15:14
    denmig:
    Итог!: болельщиков зенита - садить только на антивандальные сиденья! железные!!!
    Каждому-по Железному Трону!!! :)))
    Санчо Панса
    сегодня в 15:13
    Вот и многое разъяснилось! Честно говоря, я тоже не сразу поверил в то, что болельщики Зенита на такое способны. Оказалось, что норвежцы не все до конца продумали)
    denmig ответил RDeanW-2
    сегодня в 15:10
    RDeanW-2:
    "сломали кресла" "виноват русенборг, не подготовились" ???
    Здорово! Ты где там с прогнозами!????
    denmig
    сегодня в 15:10
    Итог!: болельщиков зенита - садить только на антивандальные сиденья! железные!!!
    RDeanW-2
    сегодня в 15:08
    "сломали кресла"
    "виноват русенборг, не подготовились"

    ???
    mc_borrow
    сегодня в 15:06
    Какие-то нелепые оправдания. Лучше бы свой стадион за сорок миллиардов ломали, бюджет все стерпит.
    Owl Fake
    сегодня в 15:02
    А чего вы хотите, какого отношения к себе ждёте, если российский болельщик априори ассоциируется с беспорядком, свинством и вандализмом?
    Jeck Denielse
    сегодня в 15:01
    В Краснодаре - самовоспламеняющиеся кресла...
    В Норвегии - хрустально-картонные.....

    Одни подставы.....
    Культурному люду поболеть негде....
    борька
    сегодня в 15:00
    Мрдобоя не было, значит тихо разошлись
    Footbolista
    сегодня в 14:58
    От питерских "зарядов" полопались кресла...
    cska1948
    сегодня в 14:58
    Антивандальные сиденья - это круто!
    Leroy Jethro Gibbs
    сегодня в 14:53
    Так что нечего на зеркало пенять, коли у самих норвежская рожа крива!!! :)))
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