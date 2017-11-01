Российских болельщиков не пускают на стадион «Севильи» даже с атрибутикой андалусийцев

Российских болельщиков не пускают на матч группового турнира Лиги чемпионов между «Севильей» и «Спартаком». Россияне не могут пройти на арену даже в атрибутике испанского клуба - работники стадиона вычислили их и отказались впускать. Журналистам запретили снимать эти события под угрозой лишения аккредитации.

Напомним, УЕФА закрыл гостевую трибуну из-за того, что болельщики «Спартака» устроили беспорядки на трибунах во время поединка 1-го тура с «Марибором» в Словении.

Дичь на экспорт. Фанаты «Спартака» и не только!

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