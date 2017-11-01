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Российских болельщиков не пускают на стадион «Севильи» даже с атрибутикой андалусийцев

сегодня, 22:17
СевильяСевилья-:-СпартакСпартак22:45 Не начался

Российских болельщиков не пускают на матч группового турнира Лиги чемпионов между «Севильей» и «Спартаком». Россияне не могут пройти на арену даже в атрибутике испанского клуба - работники стадиона вычислили их и отказались впускать. Журналистам запретили снимать эти события под угрозой лишения аккредитации.

Напомним, УЕФА закрыл гостевую трибуну из-за того, что болельщики «Спартака» устроили беспорядки на трибунах во время поединка 1-го тура с «Марибором» в Словении.

Дичь на экспорт. Фанаты «Спартака» и не только!

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Все комментарии
Saang
сегодня в 22:41
Попахивает расизмом, при грамотном подходе и в суд подать можно - если гражданин России живет в Испании и болеет за Севилью и его не пускают потому что он россиянин - ох как больно будет... )))
RussianHorse ответил ziborock
сегодня в 22:40
ziborock:
Что ж вы про себя то ничего не помните ?!))) ЦСКА и «Бавария» сыграют в Химках без зрителей Матч «ЦСКА» — «Манчестер Сити» пройдет при пустых трибунах ЦСКА проведет пять матчей без болельщиков ------------------------------------------- Химкинские белые и пушистые поники)))
Так и? Получили запрет - никто не перся на стадион, и при этом еще права качая.
severnyj84 ответил LogvinovSerj
сегодня в 22:39
LogvinovSerj:
Если Вы гетеросексуален, умен, всегда за правду, не имеете двойных стандартов, отрицаете рабство и имеете собственное мнение - значит вы из России! А для таких - вход в европу запрещен! Там все с точностью до наоборот...
Это все не про стартаковских болельщиков, воспитанных на левых победах.
sir-5 ответил Сергей Саныч
сегодня в 22:38
Сергей Саныч:
Да пусть будут. Там разберёмся. А Барса пока со второй лиги начнёт...
В хозяйстве сгодится,под элеватор???
ziborock ответил RussianHorse
сегодня в 22:37
RussianHorse:
Пьяное тарасовское быдло во всей красе. Сами нагадили, получили запрет, хотят обойти этот запрет, и при этом еще недовольны.
Что ж вы про себя то ничего не помните ?!)))
ЦСКА и «Бавария» сыграют в Химках без зрителей
Матч «ЦСКА» — «Манчестер Сити» пройдет при пустых трибунах
ЦСКА проведет пять матчей без болельщиков
-------------------------------------------
Химкинские белые и пушистые поники)))
Сергей Саныч ответил sir-5
сегодня в 22:37
sir-5:
Нафиг-нафиг,едва Артек после укров отмыли,а ты нам ещё долгострой-Саграда Фамилиа подсунуть хочешь???
Да пусть будут.
Там разберёмся.
А Барса пока со второй лиги начнёт...
Полевой Командир ответил заDOOMчивый
сегодня в 22:37
заDOOMчивый:
да надо было туда дагестанцев и чеченцев отправить, фейс контроль прошли бы без труда.
Они бы разом рявкнули хором "Аллах Акбар", там всю эту охрану смыло, как салфетку в унитазе
sir-5 ответил Сергей Саныч
сегодня в 22:36
Сергей Саныч:
Даёшь Каталонию в состав Крыма!!!
Нафиг-нафиг,едва Артек после укров отмыли,а ты нам ещё долгострой-Саграда Фамилиа подсунуть хочешь???
AntiherQ1488 ответил RussianHorse
сегодня в 22:35
RussianHorse:
Пьяное тарасовское быдло во всей красе. Сами нагадили, получили запрет, хотят обойти этот запрет, и при этом еще недовольны.
Играли в ГОСТЯХ, МАРИБОР обеспечивал безопасность, на76 бухой серб, а виноваты Спартачи. Ну точно. Да и вообще, че за бред, на поле не кидали, ниче не сожгли, какого тогда панику разводить?
eaguar
сегодня в 22:34
Волков и в овечей шкуре видно , однако .
RussianHorse ответил Сергей Саныч
сегодня в 22:34
Сергей Саныч:
Даёшь Каталонию в состав Крыма!!!
Тарасовку в состав Замбии.
RussianHorse ответил AntiherQ1488
сегодня в 22:33
AntiherQ1488:
у них 25% ресурсов всей Испании, и это будет старт, такой, что мало не покажется. Слышал о северной Ирландии и ИРА? Вот вот.
Так причем здесь это?
Я говорю, что и на твое признание или непризнание пофигу)
sir-5 ответил AntiherQ1488
сегодня в 22:33
AntiherQ1488:
вы, разве что в Монголии можете революцию затеять, тока об этом никто не узнает. 2,5 инвалида в степи))
Популяция орлов малочисленна,в отличие от саранчи.Та тоже летает,но везде от неё один загубленный урожай.
Сергей Саныч
сегодня в 22:33
Даёшь Каталонию в состав Крыма!!!
LogvinovSerj
сегодня в 22:33
Если Вы гетеросексуален, умен, всегда за правду, не имеете двойных стандартов, отрицаете рабство и имеете собственное мнение - значит вы из России!

А для таких - вход в европу запрещен! Там все с точностью до наоборот...
goodbyegoodboy ответил AntiherQ1488
сегодня в 22:32
AntiherQ1488:
5ы, мы не признаем вашу сраную каталонию!
то Андалусия
sir-5 ответил ziborock
сегодня в 22:32
ziborock:
Европа во всей красе) Понимаю Каталонцев!
Это которые сразу хвостики поджали,а некоторые в Бруксель подались?
RussianHorse ответил ziborock
сегодня в 22:31
ziborock:
Европа во всей красе) Понимаю Каталонцев!
Пьяное тарасовское быдло во всей красе. Сами нагадили, получили запрет, хотят обойти этот запрет, и при этом еще недовольны.
Михаил Славнов
сегодня в 22:31
Нагадили везде так, что их теперь никуда не пускают.
AntiherQ1488 ответил RussianHorse
сегодня в 22:30
RussianHorse:
Да, им очень важно признание жителей услового Воронежа)0
у них 25% ресурсов всей Испании, и это будет старт, такой, что мало не покажется. Слышал о северной Ирландии и ИРА? Вот вот.
ziborock
сегодня в 22:30
Европа во всей красе) Понимаю Каталонцев!
sir-5 ответил Petergoff
сегодня в 22:29
Petergoff:
Какое они имели право? Официально ни где ,не говорилось,что Россиян пропускать не будут.
По ПРАВУ сильного ХОЗЯИНА.
заDOOMчивый
сегодня в 22:29
да надо было туда дагестанцев и чеченцев отправить, фейс контроль прошли бы без труда.
Foxes
сегодня в 22:29
Все ровно прорвутся!
AntiherQ1488 ответил RussianHorse
сегодня в 22:28
RussianHorse:
ахахха, рылы хоть бы язык подтянули, прежде чем такую "аферу" проворачивать)0
вы, разве что в Монголии можете революцию затеять, тока об этом никто не узнает. 2,5 инвалида в степи))
M.S. ответил Owl Fake
сегодня в 22:28
Owl Fake:
Правильно делают. По-хорошему, россиян никуда пускать нельзя. Спокойнее будет.
Пускать нельзя быдло и не важно какую национальность оно имеет, а все русские-то чем тебе не угодили? В нашей стране живёт самый эрудированный человек на земле, с наибольшим коэффициентом интеллекта среди всех живущих людей (имеет гражданство России). Русскую литературу изучают во всех престижных школах мира, чего не скажешь ни о какой другой литературе. Молодые русские учёные востребованы в самых престижных отраслях ведущих мировых держав и т.п.
Petergoff
сегодня в 22:28
Какое они имели право? Официально ни где ,не говорилось,что Россиян пропускать не будут.
sir-5 ответил RussianHorse
сегодня в 22:28
RussianHorse:
ахахха, рылы хоть бы язык подтянули, прежде чем такую "аферу" проворачивать)0
Язык ни при чём."Бью по роже и паспорту".В смысле,пускают по ним.
RussianHorse ответил AntiherQ1488
сегодня в 22:28
AntiherQ1488:
5ы, мы не признаем вашу сраную каталонию!
Да, им очень важно признание жителей услового Воронежа)0
RussianHorse ответил Сергей Саныч
сегодня в 22:27
Сергей Саныч:
Захватываем Тушино,поднимаем в воздух иропланы и бомбим Севилью.
Да, только бомбить вы будете после матча))
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