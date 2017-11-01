Российских болельщиков не пускают на стадион «Севильи» даже с атрибутикой андалусийцев

Российских болельщиков не пускают на матч группового турнира Лиги чемпионов между «Севильей» и «Спартаком». Россияне не могут пройти на арену даже в атрибутике испанского клуба - работники стадиона вычислили их и отказались впускать. Журналистам запретили снимать эти события под угрозой лишения аккредитации.
Напомним, УЕФА закрыл гостевую трибуну из-за того, что болельщики «Спартака» устроили беспорядки на трибунах во время поединка 1-го тура с «Марибором» в Словении.
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ЦСКА и «Бавария» сыграют в Химках без зрителей
Матч «ЦСКА» — «Манчестер Сити» пройдет при пустых трибунах
ЦСКА проведет пять матчей без болельщиков
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Химкинские белые и пушистые поники)))
ЦСКА и «Бавария» сыграют в Химках без зрителей
Матч «ЦСКА» — «Манчестер Сити» пройдет при пустых трибунах
ЦСКА проведет пять матчей без болельщиков
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Химкинские белые и пушистые поники)))
Там разберёмся.
А Барса пока со второй лиги начнёт...
Там разберёмся.
А Барса пока со второй лиги начнёт...
Я говорю, что и на твое признание или непризнание пофигу)
Я говорю, что и на твое признание или непризнание пофигу)
А для таких - вход в европу запрещен! Там все с точностью до наоборот...
А для таких - вход в европу запрещен! Там все с точностью до наоборот...