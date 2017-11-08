Вьери осудил Линекера за критику в адрес Бензема

Экс-нападающий сборной Италии Кристиан Вьери прокомментировал поведение бывшего форварда национальной команды Англии Гари Линекера, который в последнее время часто подвергал критике нападающего «Реала» Карима Бензема:

«Не знаю, почему Линекер находится на телевидении. Он ведь сам был нападающим. И неужели нужно убивать форварда за то, что он не забивал в двух матчах? Ему следовало бы лучше разбираться в этом...»

Отметим, что 56-летний англичанин не заставил Вьери долго ждать ответа:

«Я нахожусь на телевидении, чтобы обсуждать вопросы, связанные с футболом, в которые, что удивительно, входят вопросы, имеющие отношение к футболистам».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте