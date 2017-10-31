Мората: «Если бы „Челси“ предложил мне 10-летний контракт - я бы подписал его»

Нападающий «Челси» Альваро Мората поделился комментариями по поводу своего будущего в английском клубе.



«Если бы „Челси“ мне предложил 10-летний контракт - я бы подписал его. Я очень счастлив в этом клубе. Однако если вы хотите остаться в команде на 5 и более лет, то вам все время придется совершенствоваться, иначе руководство клуба просто найдет замену на вашу позицию».



Ранее Альваро Мората признался, что не хотел покидать «Ювентус» и возвращаться в «Реал».

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