Мората: «Если бы „Челси“ предложил мне 10-летний контракт - я бы подписал его»

Нападающий «Челси» Альваро Мората поделился комментариями по поводу своего будущего в английском клубе.
«Если бы „Челси“ мне предложил 10-летний контракт - я бы подписал его. Я очень счастлив в этом клубе. Однако если вы хотите остаться в команде на 5 и более лет, то вам все время придется совершенствоваться, иначе руководство клуба просто найдет замену на вашу позицию».
Ранее Альваро Мората признался, что не хотел покидать «Ювентус» и возвращаться в «Реал».
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Доиграй до конца сезона и в конце клуб уже судя по результам решит заслужил ли продление...
Доиграй до конца сезона и в конце клуб уже судя по результам решит заслужил ли продление...
Лучше бы на поле показывал своё мастерство,а то в последнее время как то не клеется у него игра.
Лучше бы на поле показывал своё мастерство,а то в последнее время как то не клеется у него игра.