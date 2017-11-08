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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
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Месси пропустил тренировку сборной Аргентины, но будет работать на вечернем занятии

сегодня, 10:53
РоссияРоссия-:-АргентинаАргентина11.11.2017 в 16:00 Не начался

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси пропустил утреннюю тренировку «альбиселесте». Такое решение принял тренерский штаб национальной команды.

«Тренерский штаб решил разделить тренировочные группы в преддверии товарищеского матча со сборной России. Первая - группа защиты, вторая - группа атаки. Никаких проблем нет, это чисто технический момент. Вторая группа проведет занятие вечером, Месси выйдет на тренировку», — сказали в пресс-службе сборной.

Занятия сборная Аргентины проводит в Тушине.

11 ноября на стадионе «Лужники» состоится матч между сборными России и Аргентины.

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Все комментарии
Морозовский
сегодня в 11:54
Чё аргентосы припёрлись так рано? На рыбалку тогда съездили б, оттянулись бы на "Чёрных Камнях"!
Aram Yagubyan
сегодня в 11:37
Ну ему можно, за него природа натренировалась
Майкл59ru
сегодня в 11:11
    Алексей Буренин
    сегодня в 11:03
    Для него это не страшно.
    RUSTY8
    сегодня в 10:58
    Месси пропустил тренировку сборной Аргентины, но все еще будет просматривать футболистов для Барселоны по телеку
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 10:56
    МЕССИ В СУББОТУ НА ВАСИНЕ И ДЖИКИЕ ПОТРЕНИРУЕТСЯ КАК НА КОШКАХ !
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