Месси пропустил тренировку сборной Аргентины, но будет работать на вечернем занятии

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси пропустил утреннюю тренировку «альбиселесте». Такое решение принял тренерский штаб национальной команды.

«Тренерский штаб решил разделить тренировочные группы в преддверии товарищеского матча со сборной России. Первая - группа защиты, вторая - группа атаки. Никаких проблем нет, это чисто технический момент. Вторая группа проведет занятие вечером, Месси выйдет на тренировку», — сказали в пресс-службе сборной.

Занятия сборная Аргентины проводит в Тушине.

11 ноября на стадионе «Лужники» состоится матч между сборными России и Аргентины.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте