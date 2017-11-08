Ройс приступил к пробежкам

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс накануне впервые приступил к пробежкам после травмы крестообразных связок колена. При этом о возвращении Ройса в строй говорить пока не приходится, он будет восстанавливаться до февраля. Напомним, что травму Ройс получил 27 мая в финале Кубка Германии против «Фрайбурга» (2:1), а в начале июня перенес операцию.

В прошлом сезоне на счету 28-летнего игрока 17 матчей в Бундеслиге, 7 голов и 4 ассиста.

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