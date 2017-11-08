Гётце: «Чувствую себя на 100% здоровым и хочу и впредь чувствовать себя так»

Полузащитник сборной Германии Марио Гетце рад снова оказаться в заявке сборной Германии. Футболист, который недавно восстановился после заболевания, связанного с проблемами с метаболизмом, рассказал о своем самочувствии:

"Здорово снова быть в расположении сборной через столько времени. Приятно увидеть много знакомых лиц. Чувствую себя на 100% здоровым и хочу и впредь чувствовать себя так.

Также хавбек рассказал о том, где ему удобней играть:

«Для меня любимая позиция на поле - в центре поля. Будь то роль восьмерки или десятки, я на них хорошо себя чувствую».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте