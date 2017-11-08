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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо Ст (Ставрополь)Динамо Ст 0:3 Логотип футбольный клуб Спартак-НальчикСпартак-Нальчик
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка -:- Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Афипс (Афипский)Афипс -:- Логотип футбольный клуб Анжи-2 (Махачкала)Анжи-2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир -:- Логотип футбольный клуб Дружба (Майкоп)Дружба
Россия. ФНЛ 2017/2018, 22 тур
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия 0:0 Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 2:1 Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор 0:0 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:0 Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 0:1 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1:0 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 3:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень -:- Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХимкиХимки -:- Логотип футбольный клуб Олимпиец (Нижний Новгород)Олимпиец
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Роналду: «Отцовство сделало меня мягче»

сегодня, 16:16

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, являющийся отцом троих детей, признался, что отцовство благотворно на него влияет.

«Отцовство научило меня вещам, о которых я никогда не подозревал. Это сделало меня мягче и перевернуло взгляды на жизнь. Смотреть, как растут мои дети - самая большая привилегия в жизни. Я наслаждаюсь этим каждую секунду».

В 2010 году Роналду впервые стал папой, тогда суррогатная мать родила ему сына, который был назван в честь своего отца. Этим летом у португальца появились близнецы, также от суррогатной матери. В данный момент его девушка Джорджина Родригес ждет ребенка.

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Все комментарии
Джеk Воробей
сегодня в 16:46
Молодца Рон,твои дети в отличии от глоров барси будут обеспеченными..
Foxes
сегодня в 16:27
А ты был жестким?
marvel777
сегодня в 16:26
вот и не забивает)
kor_toxa
сегодня в 16:25
Особенно это почувствовал Бадр Хари
sir-5
сегодня в 16:24
...от суррогатного отца???
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