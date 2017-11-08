Роналду: «Отцовство сделало меня мягче»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, являющийся отцом троих детей, признался, что отцовство благотворно на него влияет.

«Отцовство научило меня вещам, о которых я никогда не подозревал. Это сделало меня мягче и перевернуло взгляды на жизнь. Смотреть, как растут мои дети - самая большая привилегия в жизни. Я наслаждаюсь этим каждую секунду».

В 2010 году Роналду впервые стал папой, тогда суррогатная мать родила ему сына, который был назван в честь своего отца. Этим летом у португальца появились близнецы, также от суррогатной матери. В данный момент его девушка Джорджина Родригес ждет ребенка.

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