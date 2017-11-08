Месси: «Я не управляю сборной»

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, готовящийся к товарищескому матчу с Россией, опроверг слухи о том, что он оказывает воздействие на тренерский штаб аргентинской команды.

«Кто-то говорил, будто я не хочу видеть в сборной Икарди. Но я никогда не решал, кто из игроков будет вызван. Так что эти все рассуждения – ложь. Я никогда не говорил, что не хочу видеть Икарди в сборной, и никого не заставлял делать тот или иной выбор. Говорить о том, что кто-то вызван в сборную, поскольку дружит с Месси, тоже глупо. Я не управляю сборной».

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