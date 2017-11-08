Маскерано: «Уход Неймара - тяжелая травма, которую мы не ожидали»

Полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано прокомментировал переход Неймара из каталонского клуба в ПСЖ.



«Когда игроки такого калибра, как Неймар, покидают клуб, после них остается некая пустота из-за той важности, которую они несли. После ухода Неймара нам пришлось изменить командную тактику. На его место пришел Дембеле, но он так и не успел полностью влиться в командную игру из-за повреждения, которое получил. Уход Неймара - тяжелая травма, которую мы не ожидали».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте