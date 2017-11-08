Левандовски: «У „Баварии“ хорошая команда, но люди имеют свойство становиться старше»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски намекнул, что мюнхенцам неплохо было бы омолодить состав.

«Мы не должны обманывать самих себя. Каждый клуб должен периодически обновлять состав, чтобы вносить свежую кровь. На данный момент у нас хорошая команда, но люди имеют свойство становиться старше.

У нас есть молодой Киммих, который очень хорош на своей новой позиции. Он доказал, что молодой футболист может заменить такого опытного и замечательного игрока, как Филипп Лам».

Шесть игроков стартового состава «Баварии» перешагнули 30-летний рубеж.

Отметим, что ранее поляк посетовал на усталость, так как у «Баварии» нет равноценной замены для него на позиции центрфорварда.

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