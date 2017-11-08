Касильяс: «Надеюсь, что Буффон передумает завершать карьеру»

Вратарь «Порту» Икер Касильяс, получивший премию Golden Foot, надеется, что голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон как можно дольше будет играть в футбол.

«Я хочу, чтобы он продолжал играть, поскольку он мой товарищ и пример для каждого вратаря в мире. Это очень ценный футболист. Он по-прежнему очень хорош, поэтому я рассчитываю, что Буффон продолжит играть и передумает завершать карьеру.

Что касается Доннаруммы, то он молод, у него большой потенциал, который уже раскрывается. Италия может быть спокойной. После Буффона будет Доннарума, который станет отличным вратарем для сборной».

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