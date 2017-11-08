Касильяс: «Надеюсь, что Буффон передумает завершать карьеру»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. ФНЛ
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Чемпионат Европы U-21
Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо Ст (Ставрополь)Динамо Ст 0:3 Логотип футбольный клуб Спартак-НальчикСпартак-Нальчик
17:00 61’ Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка 2:1 Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт
17:00 62’ Логотип футбольный клуб Афипс (Афипский)Афипс 4:1 Логотип футбольный клуб Анжи-2 (Махачкала)Анжи-2
18:00 18’ Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир 0:0 Логотип футбольный клуб Дружба (Майкоп)Дружба
Россия. ФНЛ 2017/2018, 22 тур
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия 0:0 Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 2:1 Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор 0:0 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:0 Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 0:1 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1:0 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 3:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2
17:00 60’ Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 0:0 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел
17:00 60’ Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 0:0 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХимкиХимки -:- Логотип футбольный клуб Олимпиец (Нижний Новгород)Олимпиец
Товарищеские матчи. Сборные 2017
17:45 33’ Логотип ИсландияИсландия 0:1 Логотип ЧехияЧехия
  • Главные новости
  • Все новости
17:53
Месси: «Я не управляю сборной»6
13:52
ФИФА может заставить перестроить стадионы к ЧМ-18 из-за старой системы общепита68
13:24
На товарищеский матч сборных России и Аргентины продано около 74 тыс. билетов49
12:14
Болельщик «Спартака», которому разбили голову, подал в суд на полицию Испании123
11:49
В случае увольнения из «Халла» Слуцкий может перейти в «Челси»67
18:05
Мальдини: «Если мне приходилось делать подкат, то это означало, что я уже совершил ошибку»3
17:57
Гётце: «Чувствую себя на 100% здоровым и хочу и впредь чувствовать себя так»0
17:49
Мората пропустил тренировку сборной Испании0
17:49
Нойштедтер: «В Турции знают про Смолова, Жиркова, Аршавина. О Кокорине пока не спрашивают»2
17:44
Боатенг не сыграет с Англией1
17:41
Гунько: «Видимо, к следующему туру в заявке „Спартака-2“ будет только 11 полевых игроков»1
17:40
Месси: «Предпочёл бы избежать встречи с Испанией на групповом этапе»1
17:34
Морено продлил контракт с «Эспаньолом»0
17:34
В Англии подсчитали, какие клубы больше других пострадали от травм своих игроков2
17:18
Субподрядчика стадиона в Самаре подозревают в инициации собственного банкротства2
17:07
Ловчев: «Вернблума ругали за его поведение на поле. А чем Геркус лучше Вернблума?»16
16:58
Чемпионы России 2007 года встретятся с болельщиками на стадионе «Санкт-Петербург»8
16:49
«Сибирь» оказалась сильнее «Зенита-2»1
16:33
«Томь» обыграла на домашнем поле «Крылья Советов»7
16:31
Левандовски: «У „Баварии“ хорошая команда, но люди имеют свойство становиться старше»4
16:16
Роналду: «Отцовство сделало меня мягче»6
16:07
Озил хочет забрать 10-й номер у Уилшира8
16:01
Маскерано: «Уход Неймара - тяжелая травма, которую мы не ожидали»8
15:57
«Спартак-2» проиграл «Авангарду»7
15:53
«Шинник» и «Кубань» сыграли вничью2

Касильяс: «Надеюсь, что Буффон передумает завершать карьеру»

сегодня, 17:57

Вратарь «Порту» Икер Касильяс, получивший премию Golden Foot, надеется, что голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон как можно дольше будет играть в футбол.

«Я хочу, чтобы он продолжал играть, поскольку он мой товарищ и пример для каждого вратаря в мире. Это очень ценный футболист. Он по-прежнему очень хорош, поэтому я рассчитываю, что Буффон продолжит играть и передумает завершать карьеру.

Что касается Доннаруммы, то он молод, у него большой потенциал, который уже раскрывается. Италия может быть спокойной. После Буффона будет Доннарума, который станет отличным вратарем для сборной».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100