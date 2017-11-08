«Милан»: «Спасибо, Twitter. Теперь хоть можем перечислить все свои трофеи в одном „твите“»

Пресс-служба «Милана» в сети Twitter на ура встретила весть о том, что количество символов, доступных для размещения сообщения в сети будет увеличена в 2 раза - с 140 символов до 280.

«Спасибо, Twitter. Теперь мы, наконец, можем в одном „твите“ перечислить все выигранные нами трофеи.

7 побед в Лиге/Кубке чемпионов, 5 Суперкубков УЕФА, 2 Кубка обладателей кубков, 3 Межконтинентальных Кубка, 1 титул победителей Клубного чемпионата мира, 18 Скудетто, 5 Кубков Италии, 7 Суперкубков Италии».

Thank you @Twitter, now we can finally write in one tweet all the trophies we've won! 😉

7 #UCL 🏆

5 #UEFASuperCup 🏆

2 Cup Winners' Cups 🏆

3 Intercontinental Cups 🏆

1 FIFA Club World Cup 🏆

18 Scudetto titles 🇮🇹

5 Italian Cups 🇮🇹

7 Italian Super Cups 🇮🇹#280characters 🆕 pic.twitter.com/onffmFrbR0 — AC Milan (@acmilan) 8 ноября 2017 г.

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