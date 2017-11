«Милан»: «Спасибо, Twitter. Теперь хоть можем перечислить все свои трофеи в одном „твите“»

Thank you @Twitter, now we can finally write in one tweet all the trophies we've won! 😉

7 #UCL 🏆

5 #UEFASuperCup 🏆

2 Cup Winners' Cups 🏆

3 Intercontinental Cups 🏆

1 FIFA Club World Cup 🏆

18 Scudetto titles 🇮🇹

5 Italian Cups 🇮🇹

7 Italian Super Cups 🇮🇹#280characters 🆕 pic.twitter.com/onffmFrbR0