«Милан»: «Спасибо, Twitter. Теперь хоть можем перечислить все свои трофеи в одном „твите“»

Пресс-служба «Милана» в сети Twitter на ура встретила весть о том, что количество символов, доступных для размещения сообщения в сети будет увеличена в 2 раза - с 140 символов до 280.
«Спасибо, Twitter. Теперь мы, наконец, можем в одном „твите“ перечислить все выигранные нами трофеи.
7 побед в Лиге/Кубке чемпионов, 5 Суперкубков УЕФА, 2 Кубка обладателей кубков, 3 Межконтинентальных Кубка, 1 титул победителей Клубного чемпионата мира, 18 Скудетто, 5 Кубков Италии, 7 Суперкубков Италии».
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Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1021950.shtml