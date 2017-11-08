Месси: «Надеюсь, что я не потеряю в уровне и смогу вернуться в „Ньюэллс Олд Бойз“»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в очередной раз заявил, что мечтает закончить карьеру на родине, в клубе «Ньюэллс Олд Бойз»:

«Да, мне еще нужно поиграть за „Ньюэллс“, это моя мечта.

Однако я не знаю, что случится через несколько лет, каким буду я. Я бы хотел вернуться, я всегда говорил об этом.

Надеюсь, что я не потеряю в уровне и смогу вернуться в „Олд Бойз“, ведь об этом я мечтал еще мальчишкой».

Ранее Месс опроверг слухи о том, что он оказывает воздействие на тренерский штаб сборной Аргентины.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте