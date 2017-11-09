Бирхофф: «В Германии обеспокоены прогрессом англичан»

Менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф отметил, что английский футбол движется в верном направлении:

«Если посмотреть на сборную Англии со стороны, то видно, что это новая команда, где много молодых футболистов и все меньше ветеранов. В английском футболе есть изменения, это заметно на фоне успехов юношеских и молодежных команд. Это говорит о развитии местного футбола. Это займет некоторое время, но маленькие шаги в успешном направлении уже сделаны. В Германии игроки молодежных команд становятся важными исполнителями для сборной в будущем.

Поэтому мы обеспокоены прогрессом англичан, ведь уровень их игроков станет выше. Но нужно время. В Германии запустили подготовку молодежи в 2000 году, а первый результат в виде новых талантливых игроков был получен в 2010 году».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте