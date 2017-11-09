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Каморанези: «Италия, безусловно, выйдет на чемпионат мира»

сегодня, 07:24
ШвецияШвеция-:-ИталияИталияЗавтра в 22:45 Не начался

Бывший полузащитник сборной Италии Мауро Каморанези убеждён в том, что «Скуадра Адзурра» сумеет обыграть шведскую команду в стыковых матчах за выход на ЧМ-2018:

«Если бы в плей-офф была только одна игра, то, возможно, сборная Италии и рисковала бы не выйти на ЧМ. Но в нашем случае есть более 180 минут, и поэтому она, безусловно, попадёт в финальную стадию турнира.

Такая великая нация, как Италия, должна с большими амбициями отправляться на каждый чемпионат мира. Я чувствую этот запах пессимизма, но итальянцы не понимают, что значит футболка „Скуадры Адзурры“ во всём мире. Когда ты надеваешь её и выходишь на поле, у тебя сразу появляется неповторимое чувство того, как соперник уважает тебя и боится».

Каморанези также признался, что считает Антонио Ди Натале, а не Андреа Пирло, самым техничным футболистом, с которым ему доводилось играть.

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Майкл59ru
сегодня в 07:46
Если бы Италия действительно была "такой великой нацией с большими амбициями" то она сейчас бы не барахталась в стыковых матчах,а спокойно отдыхала зная что заветный билет на чм у них в кармане. А судя по тому как она выступала в групповом этапе,не такая же она и великая нация и большой удачей для сборной Италии будет попадание на ЧМ)
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