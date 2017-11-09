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Мойес: «Буду Дэвидом Мойесом времён работы в „Престоне“, когда игроки рыдали от нагрузок»

сегодня, 09:03

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес заявил, что будет суровым наставником для своей новой команды:

«Думаю, что сейчас я хочу быть более агрессивным тренером. Когда я был моложе, то часто следовал принципу „как есть, так есть, смирись или брось“. С возрастом меняешься.

Пожалуй, в „Вест Хэме“ я буду Дэвидом Мойесом времен работы в „Престоне“, когда игроки рыдали от нагрузок. На первых порах я и в „Эвертоне“ таким был».

Ранее Мойес отметил, что ждет от своих игроков большой самоотдачи.

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Все комментарии
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 09:26
Теперь , драть Вест Хэм - священная задача для всех клубов АПЛ !
Одно слово румын
сегодня в 09:13
А также обычным Мойесом, когда все рыдают от результатов
MaX10
сегодня в 09:13
Агрессор)) ухаха
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