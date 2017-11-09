Роналду: «У Криштиану-младшего футбол в крови»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал о любви своего старшего сына к футболу:

«Он любит футбол и постоянно играет в него. Часто его трудно дождаться на ужин, ведь он постоянно на улице, где пинает мяч.

Думаю, футбол в его крови. Это внимательный и дружелюбный парень. Каждый, кто встречает его, отмечает его уверенность в себе. Это заставляет меня гордиться».

Ранее Роналду признался, что отцовство благотворно на него влияет.

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