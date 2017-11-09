Агуэро готов покинуть «Ман Сити» в 2019 году и вернуться в «Индепендьенте»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, как и его соотечественник Лионель Месси, намерен завершить карьеру на родине, вернувшись в родной клуб:

«Выяснилось, что „Милан“ и „Реал“ хотели подписать меня, но не помню, где прочел об этом. Однако я всегда хотел вернуться в „Индепендьенте“ после того, как истечет срок действия моего контракта с „Сити“ в 2019 году.

Да, у меня в контракте есть опция, которая позволяет мне продлить сотрудничество еще на год, но я могу вернуться в „Индепендьенте“».

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