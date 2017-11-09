Дайер о матчах с Германией и Бразилией: «Опозоримся - значит, надо упорно работать дальше»

Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Эрик Дайер считает правильным подход проводить товарищеские поединки против сильнейших соперников:

«Не вижу никакого риска в том, что в ближайших товарищеских матчах мы сыграем против Германии и Бразилии. Если опозоримся, надо будет упорно работать дальше. Если нет - мы на правильном пути. Если хотим подготовиться к чемпионату мира - одному из крупнейших спортивных событий в мире, то должны быть готовы играть с лучшими.

Тренер всегда говорил, что нашими соперниками по товарищеским поединкам он хочет видеть сильнейшие сборные. Мы должны проверять свои силы. Думаю, это правильный подход».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте