Эриксен: «Надеюсь, сборная Ирландии сфокусируется на мне»

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен поделился ожиданиями от стыковых матчей против национальной команды Ирландии за право сыграть на чемпионате мира-2018:

«Не думаю, что ирландцы будут фокусироваться лишь на мне, но я надеюсь на это, ведь в нашей команде есть и другие игроки, способные в одиночку решить исход матча.

Я привык к тому, что меня плотно опекают, и предстоящие поединки ничем не будут отличаться от других, хотя и будут крайне важными.

У нас будет, по меньшей мере, 180 минут. Тут уж все или ничего. Мы проиграли в стыковых матчах за право попасть на Евро-2016 Швеции, и я уверен, что все в команде хотят избежать повторения той истории».

Отметим, что в официальных матчах Дания не проигрывает ирландцам с 1979 года.

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