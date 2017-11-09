Доменек: «Есть две сборные Франции: с Канте и без него»

Бывший наставник сборной Франции Раймон Доменек считает полузащитника «Челси» Н'Голо Канте футболистом, определяющим игру своих команд. Специалист предположил, что на чемпионате мира игра сборной Франции будет строиться вокруг хавбека.

«Вы сами видите, что есть две сборные Франции. Одна с Канте в составе, другая - без него. В игре он может быть незаметен, но если вы проследите за ним, то заметите, какой огромный объем работы он выполняет.

Думаю, Дешам будет строить команду вокруг Н'Голо. Это касается и „Челси“, это было и в „Лестере“.

Канте делает свою команду лучше. Он всегда улыбается, у тренера никогда не будет с ним проблем. Канте невероятен. Если бы я тренировал клуб, то в первую очередь подписал бы Н'Голо».

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