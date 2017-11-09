Свен-Горан Эрикссон: «У меня было предложение от „Челси“. Передо мной лежал контракт»

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон признался, что был в шаге от того, чтобы возглавить «Челси» после покупки клуба Романом Абрамовичем:

«У меня было предложение от „Челси“. Передо мной лежал контракт. Думаю, я его даже подписал. Хотя нет, пожалуй, нет. Не помню.

А на следующий день об этом уже писали все британские газеты. Сам я в то время тренировал сборную Англии, поэтому мне пришлось отказаться, иначе меня убили бы. Если вы тренер сборной Англии, то не можете сказать: „Я ухожу“. В таком случае вас будут считать предателем. Нужно сидеть и ждать, пока вас уволят».

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