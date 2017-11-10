Хоу: «И я, и игроки „Борнмута“ хотим оставить наследие»

Наставник «Борнмута» Эдди Хоу высокого мнения о своих футболистах, несмотря на низкие позиции в английском чемпионате:

«Наша работа состоит в том, чтобы доказывать свою состоятельность каждую неделю. Я уверен в составе, игроки знают, что им необходимо заслужить место на поле.

Футболисты, вышедшие против „Ньюкасла“, прекрасно выступили, мы способны вывести каждого из их на лучший уровень. Думаю, что у нас отличный состав.

Игроки доказали свою преданность клубу. Мы все хотим оставить наследие, которое выдержит испытание временем».

После 11 туров АПЛ «Борнмут» занимает 17 место в турнирной таблице. В последнем матче команда одержала выездную победу над «Ньюкаслом», а до этого навязала борьбу «Челси», но в итоге уступила.

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