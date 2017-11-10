Лэмпард: «Если „Манчестер Юнайтед“ не выиграет АПЛ, значит, дело в игроках»

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард решил поддержать Жозе Моуриньо, у которого в «Манчестер Юнайтед» не всё складывается гладко:

«Моуриньо — тренер, которому нравится побеждать. У него есть свои методы, чтобы этого добиваться. Они отличаются от методов Гвардиолы и Конте, это путь Жозе.

На мой взгляд, если „Манчестер Юнайтед“ не выиграет Премьер-Лигу, значит, дело в качестве футболистов.

У „Манчестер Сити“ в этом году очень сильный состав, у „Челси“ по-прежнему отличные игроки. Если вся основа будет в форме, лондонцы станут очень мощными».

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