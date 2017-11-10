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    Нуждается ли сборная России в услугах опорного полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова?
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Зидан: «Роналду и Месси — два величайших игрока, но есть и третий»

сегодня, 09:00

Знаменитый в прошлом футболист, а ныне главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает Криштиану Роналду и Лионеля Месси величайшими игроками, отмечая, что есть и третий:

«Это два лучших игрока в мире. И у каждого свой стиль. То, что они делают — это исключительно, то есть, они выигрывают матчи в одиночку. Чтобы говорить детально, нам понадобится больше времени, но это два величайших игрока. Но есть и третий, это Неймар».

Напомним, что Месси и Зидан принимали участие в презентации официального мяча чемпионата мира в России.

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Все комментарии
борька
сегодня в 09:42
Все верно,но есть и четвертый
Майкл59ru
сегодня в 09:37
Как говорится дыма без огня не бывает. Зидан уже готовит почву для переманивания третьего лучшего к себе. Только вот он даже не догадывается какой геморрой он себе заработает. Ведь для таких как Неймар не существует авторитетов,будь ты хоть Зидан,хоть сам Пеле. Выживет лысого из команды,как всего за пару месяцев выжил Эмери. Хотя Зидан уже и сам скоро свинтит из Реала и может быть заманивая к себе Неймара,он готовит "прощальный подарок" Пересу )
nahan
сегодня в 09:30
Неймар становится первым номером.
No problem
сегодня в 09:29
Неймар второй.
Гном десятый.
Ми Ша ответил M.S.
сегодня в 09:25
M.S.:
Вот-вот. Я даже не знаю, по важности, Путин хотя бы в половину как Карим или процентов на двадцать.
На источник обратил внимание, то ли слухи имеют основание, то ли 1 канал становится желтым))

P.S.

Обозначили как цитату.
MALOVAR
сегодня в 09:18
Походу бразильцу стелят
M.S. ответил Ми Ша
сегодня в 09:16
Ми Ша:
Миллиард отступных говорит сам за себя))
Вот-вот. Я даже не знаю, по важности, Путин хотя бы в половину как Карим или процентов на двадцать.
Ми Ша ответил M.S.
сегодня в 09:15
M.S.:
Бензема - это Божество, там сравнение с живыми людьми неуместно)
Миллиард отступных говорит сам за себя))
M.S. ответил ZenCh
сегодня в 09:14
ZenCh:
Я уж подумал он скажет - Бензема
Бензема - это Божество, там сравнение с живыми людьми неуместно)
verek
сегодня в 09:10
этим интервью Зидан очередной раз показал, что не разбирается в футболе
ZenCh
сегодня в 09:04
Я уж подумал он скажет - Бензема
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