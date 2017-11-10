Зидан: «Роналду и Месси — два величайших игрока, но есть и третий»

Знаменитый в прошлом футболист, а ныне главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает Криштиану Роналду и Лионеля Месси величайшими игроками, отмечая, что есть и третий:

«Это два лучших игрока в мире. И у каждого свой стиль. То, что они делают — это исключительно, то есть, они выигрывают матчи в одиночку. Чтобы говорить детально, нам понадобится больше времени, но это два величайших игрока. Но есть и третий, это Неймар».

Напомним, что Месси и Зидан принимали участие в презентации официального мяча чемпионата мира в России.

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