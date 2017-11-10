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    Нуждается ли сборная России в услугах опорного полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова?
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Кака дал блиц-интервью

сегодня, 08:52

Бывший полузащитник сборной Бразилии Кака сейчас находится в Москве, где вчера состоялась презентация официального мяча ЧМ-2018. Футболист ответил на ряд коротких вопросов:

– Первый российский футболист, который приходит вам в голову? 

– Аршавин. 

– Второй игрок в сборной Бразилии после Неймара? 

– Габриэль Жезус. 

– Если я договорюсь, то вы перейдёте в «Спартак» или «Зенит»? 

– Да. 

– Когда бразильцы отомстят немцам? 

– У меня нет такого чувства, что нужно мстить. 

– Хотите, чтобы «Барса» осталась в чемпионате Испании? 

– Да. 

– Месси или Роналду? 

– Оба. 

– Гнойный или Оксимирон? 

– Кто это? 

– Последняя песня, которую вы включали на своём телефоне? 

– Не помню. 

– Единственный футболист, кто выиграл «Золотой мяч» в борьбе с Месси и Роналду? 

– Я. 

– Ваш главный трофей в карьере? 

– Кубок чемпионов мира.

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Все комментарии
nahan
сегодня в 09:32
Респект Кака за его откровенные ответы.
sihafazatron ответил RUSTY8
сегодня в 09:13
RUSTY8:
а кто они?!!
Сам не в курсе) типа певцы чтоли или что-то в этом роде
Майкл59ru
сегодня в 09:12
Походу блиц-интервью проводил сам Оксимирон и сдаётся мне он остался очень разочарован когда услышал "– Кто это? ". Хотя так скажут 90% адекватного населения России,если конечно им не от 10-до 15 лет )
RUSTY8 ответил sihafazatron
сегодня в 09:05
sihafazatron:
Кто додумался спрашивать про гнойного и оксимирона?
а кто они?!!
sihafazatron
сегодня в 08:57
Кто додумался спрашивать про гнойного и оксимирона?
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