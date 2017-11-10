Кака дал блиц-интервью

Бывший полузащитник сборной Бразилии Кака сейчас находится в Москве, где вчера состоялась презентация официального мяча ЧМ-2018. Футболист ответил на ряд коротких вопросов:

– Первый российский футболист, который приходит вам в голову?

– Аршавин.

– Второй игрок в сборной Бразилии после Неймара?

– Габриэль Жезус.

– Если я договорюсь, то вы перейдёте в «Спартак» или «Зенит»?

– Да.

– Когда бразильцы отомстят немцам?

– У меня нет такого чувства, что нужно мстить.

– Хотите, чтобы «Барса» осталась в чемпионате Испании?

– Да.

– Месси или Роналду?

– Оба.

– Гнойный или Оксимирон?

– Кто это?

– Последняя песня, которую вы включали на своём телефоне?

– Не помню.

– Единственный футболист, кто выиграл «Золотой мяч» в борьбе с Месси и Роналду?

– Я.

– Ваш главный трофей в карьере?

– Кубок чемпионов мира.

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