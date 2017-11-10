Кака дал блиц-интервью

Бывший полузащитник сборной Бразилии Кака сейчас находится в Москве, где вчера состоялась презентация официального мяча ЧМ-2018. Футболист ответил на ряд коротких вопросов:
– Первый российский футболист, который приходит вам в голову?
– Аршавин.
– Второй игрок в сборной Бразилии после Неймара?
– Габриэль Жезус.
– Если я договорюсь, то вы перейдёте в «Спартак» или «Зенит»?
– Да.
– Когда бразильцы отомстят немцам?
– У меня нет такого чувства, что нужно мстить.
– Хотите, чтобы «Барса» осталась в чемпионате Испании?
– Да.
– Месси или Роналду?
– Оба.
– Гнойный или Оксимирон?
– Кто это?
– Последняя песня, которую вы включали на своём телефоне?
– Не помню.
– Единственный футболист, кто выиграл «Золотой мяч» в борьбе с Месси и Роналду?
– Я.
– Ваш главный трофей в карьере?
– Кубок чемпионов мира.
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