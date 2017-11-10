Саутгейт сравнил Стоунза с Пике и Боатенгом

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сделал комплимент своему защитнику Джону Стоунзу, сравнив его с Жераром Пике и Джеромом Боатенгом:

«Я всегда ему говорил, что люди будут болтать, будто он способен лишь выносить мяч куда подальше. Но я вижу то, что у Стоунза не меньше хладнокровия, чем у любого защитника Европы.

Я наблюдал за игрой Боатенга в „Манчестер Сити“, когда он был еще совсем молодым. Тогда никто не мог предсказать, каких высот он достигнет. Я видел Пике в игре с „Мидлсбро“, тогда он представлял „Манчестер Юнайтед“ и его ошибки привели к двум голам. Никто бы не предположил, где он окажется через пару лет.

Джон обладает качествами этих парней. Сейчас он чаще оказывается у штрафной соперника. Стоунз хочет учиться и развиваться. У него большое будущее, и это именно тот защитник, который нужен нашей стране».

10 ноября англичане проведут товарищеский поединок со сборной Германии. Капитаном «трех львов» станет полузащитник Эрик Дайер.

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