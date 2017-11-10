Кавенаги: «Думаю, игра в матче Россия - Аргентина будет равной»

Бывший нападающий «Спартака» и сборной Аргентины Фернандо Кавенаги поделился мнением о предстоящей товарищеской встрече между аргентинской сборной и национальной командой России:

«Выходить на поле в майке сборной Аргентины – уже огромная мотивация для любого нашего футболиста. Команде будет важно разведать местность, оценить здешние условия. Ну и, конечно, сыграть на новом красивом стадионе. Также не стоит забывать, что для сборной это важная часть подготовки к чемпионату мира.

Сборная России – большая команда, там есть очень опытные игроки. Но в Аргентине играет лучший футболист мира – Лионель Месси, которого очень сложно остановить. Лео трудно сдержать в одиночку, придётся брать его командной работой. Один на один что-то противопоставить ему практически нереально. Тем не менее, думаю, игра будет равной.

У меня нет сомнений, что чемпионат мира в России будет отличным. Россия – прекрасная страна, где можно очень много всего узнать и увидеть. Особенно здесь понравится тем, кто приедет сюда впервые. Надеюсь, меры безопасности на турнире будут на высшем уровне, и всё пройдет идеально. Ну и, конечно, желаю удачи – и Аргентине, и России».

Ранее полузащитник сборной России Антон Миранчук заявил, что его команда будет играть на победу в матче с «альбиселесте».

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