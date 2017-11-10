Альба: «Мне стало лучше в „Барселоне“ без Неймара»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба признался, что каталонская команда без Неймара нравится ему больше, чем с ним:

«Это отличный игрок, который по стечению обстоятельств решил уйти. В конце концов, у нас и без него полно ребят, которые отлично справляются, мне приятно с ними работать.

Как я и говорил ранее, теперь у меня больше пространства. Так что сейчас мне только лучше».

По слухам, Неймар пожет покинуть «Пари Сен-Жермен» из-за разногласий с коллективом.

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