Мората: «Вернусь в „Реал“, когда выиграю все возможные турниры с „Челси“»

Нападающий «Челси» Альваро Мората не исключает, что однажды вернется в «Реал». Правда, сначала он намерен выиграть все возможные турниры в составе лондонского коллектива:

«Конечно, я вернусь. Когда выиграю все возможные турниры с „Челси“ и проведу здесь замечательный этап карьеры. Когда ты мадридиста, сложно ответить „нет“. Откровенно говоря, я не думаю, что это произойдет, но кто знает. Сейчас я даже не рассматриваю такой вариант всерьез, ведь я по-настоящему счастлив в Лондоне».

Испанец ранее отметил, что намерен стать чемпионом Испании, Италии и Англии.

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