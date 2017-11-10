Дибала: «Игуаин заслуживает места в сборной. Ему не нужно ничего доказывать»

Вызов нападающего Гонсало Игуаина в сборную Аргентины на чемпионат мира-2018 по-прежнему остается под вопросом, но напарник футболиста по «Ювентусу» Пауло Дибала уверен, что Игуаин заслуживает места в национальной команде. Также Дибала рассказал о своем пребывании в Турине:

«Фанаты хотят его видеть, ведь это прекрасный игрок. Гонсало — боец и всегда в матчах отдает все свои силы. Он заслужил поехать на мундиаль и не нуждается в том, чтобы кому-то что-то доказывать.

Присоединиться к „Ювентусу“ было для меня важно. Здесь я реализовал некоторые из моих целей. В Турине чувствую себя хорошо. Когда оказываюсь на улице, болельщики меня узнают и приветствуют. Стараюсь не запираться в четырех стенах.

Я мечтал оказаться на чемпионате мира, а теперь должен усердно работать и сделать все возможное, чтобы помочь Месси и остальной команде».

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