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    Нуждается ли сборная России в услугах опорного полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова?
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Шевченко: «Чемпионат Украины не позволяет конкурировать с более сильными лигами»

сегодня, 11:23
УкраинаУкраина-:-СловакияСловакия21:00 Не начался

Накануне встречи со сборной Словакии главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетовал на то, что украинский чемпионат ограничивает уровень игроков:

«В матче со Словакией наша задача проверить новых футболистов, дать им возможность сыграть, а также налаживать старые связи. Когда вводишь большое количество новых игроков – слишком сильно разрушается система игры. Есть футболисты, которые адаптируются очень быстро, а есть те, у кого получается это хуже. У нас нет возможности организовать такой длительный тренировочный цикл, потому что когда собирается сборная, у нас есть максимум три дня. Тем более, в такой насыщенный период матчей украинских команд в еврокубках. Игроки подвергаются серьезным физическим нагрузкам, поэтому тренировочного процесса как такового практически нет. Хорошо если попадается один день, когда можно провести более или менее полноценную тренировку.

Мы зависим от поколений. Возможно, судьба нам подарит несколько классных нападающих. В этом поколении у нас прекрасные вингеры, те же Коноплянка, Ярмоленко, которые сегодня играют в Европе. На этих позициях у нас хороший выбор. Сегодня чемпионат нашей страны не дает возможности конкурировать с более сильными чемпионатами. Из-за этого качество игроков и их уровень, в том числе нападающих, страдают».

Напомним, что несколько дней назад Шевченко продлил сотрудничество с украинской командой.

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Все комментарии
борька
сегодня в 12:37
Потихоньку к возрождению
VIPded
сегодня в 12:27
Всё по делу сказал.
Шуnя771
сегодня в 11:59
Будем надеяться, что футбол на Украине возродится...
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:27
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ СЛАБЫЙ
sir-5
сегодня в 11:27
Зрада.
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