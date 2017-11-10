Лэмпард: «Мората — совершенный нападающий»

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что «синие» совершили прекрасную сделку, подписав нападающего Альваро Морату минувшим летом:

«Игра Мораты по-настоящему впечатляет. Он стабильно забивает и является совершенным нападающим. У него есть всё — скорость, навыки работы с мячом, потрясающие передвижения по полю.

Гол в ворота „Манчестер Юнайтед“ доказал, что Альваро мастерски умеет играть головой. Он здорово себя проявил. Получил небольшую травму и, быть может, это его приостановило на пару недель, но все равно очень впечатляет.

Думаю, что Мората способен забить множество голов за „Челси“».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте