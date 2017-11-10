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    Нуждается ли сборная России в услугах опорного полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова?
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Лэмпард: «Мората — совершенный нападающий»

сегодня, 09:54

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что «синие» совершили прекрасную сделку, подписав нападающего Альваро Морату минувшим летом:

«Игра Мораты по-настоящему впечатляет. Он стабильно забивает и является совершенным нападающим. У него  есть всё — скорость, навыки работы с мячом, потрясающие передвижения по полю.

Гол в ворота „Манчестер Юнайтед“ доказал, что Альваро мастерски умеет играть головой. Он здорово себя проявил. Получил небольшую травму и, быть может, это его приостановило на пару недель, но все равно очень впечатляет.

Думаю, что Мората способен забить множество голов за „Челси“».

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Все комментарии
Медив ответил Рауль и Зидан
сегодня в 11:04
Рауль и Зидан:
Сейчас выйдут эксперты-глоры Челси и расскажут тебе что ты не прав , ведь в отличии от тебя Лэмпард они разбираются в футболе
Ну ты сравнил... Это Лэмпард, он джентельмен, он всегда поддержит любого игрока Челси и ни про кого не скажет плохого слова. А ты бы все таки так не топил мнение людей, которые смотрят каждую игру Челси в сезоне все 90 минут. И если они не в восторге от игры Мораты, значит на это есть причина. Смотри с нами все матчи Челси и потом уже обсуждай игру футболистов. А то как то некрасиво получается - ты не смотришь игры Челси, но при этом критикуешь мнение тех, кто их смотрит
Евгений Лившиц
сегодня в 10:59
Лемпард о Марата 10 дней назад (на матч с Рома)
"I’m a bit disappointed with Morata, he just needed a delicate touch. He doesn't have to put his foot through that in that position."
источник: tribuna

Фрэнк Лэмпард разочарован Альваро Мората

«Я немного разочарован Моратой, ему просто нужно было коснуться (мяча). Ему не нужно было так ставить ногу в этом положении».

Как видите мнение Лемпса переменчиво....
Майкл59ru
сегодня в 10:22
Ну тут трудно не согласиться. Подписание Мораты возможно одна из лучших сделок Абрамовича в Челси )
Рауль и Зидан
сегодня в 10:15
Сейчас выйдут эксперты-глоры Челси и расскажут тебе что ты не прав , ведь в отличии от тебя Лэмпард они разбираются в футболе
Don trambon
сегодня в 10:07
Да давно это было понятно. Нужно было Морату оставлять, а Бензему продавать. Хотя один болельщик синих мне тут писал, что Мората это не уровень и вообще зачем его купили, ну ну.
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