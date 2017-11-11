Альба: «Мне не нравится, что Иско, играющий в „Реале“, так хорош»

Защитник сборной Испании и «Барселоны» Жорди Альба отметил отличную игру своего партнера по национальной сборной Иско. По словам Альбы, ему не нравится, что Иско, как конкурент из «Реала», набрал такую фантастическую форму.

«Иско играет на уровне лучших футболистов мира, но мне не нравится видеть игрока из стана величайшего соперника в такой форме.

Я могу говорить только хорошее про Иско. Наши дороги пересеклись еще в „Валенсии“, так что я знаю его очень хорошо».

Иско вошел в список из 30 претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2017 года.

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