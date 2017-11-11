Альба: «Мне не нравится, что Иско, играющий в „Реале“, так хорош»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Италия. Серия B
  • Отбор ЧМ. Африка
  • Отбор ЧМ. Интерконтинентальный плей-офф
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Украина. Первая лига
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип ГабонГабон -:- Логотип МалиМали Фонбет 2.4 2.9 3.35
20:30 сегодня Логотип ДР КонгоДР Конго -:- Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 сегодня Логотип ТунисТунис -:- Логотип ЛивияЛивия Фонбет 1.17 6.7 18
20:30 сегодня Логотип Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар -:- Логотип МароккоМарокко Фонбет 1.95 3.1 4.6
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 2.25 3.1 3.5
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 3.25 2.2 3.45
06:15 сегодня Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия -:- Логотип ПеруПеру Фонбет 16 1.2 6.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
16:00 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип АргентинаАргентина Фонбет 4.95 3.7 1.77
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ЧехияЧехия - - -
20:30 сегодня Логотип МакедонияМакедония -:- Логотип НорвегияНорвегия Фонбет 2.85 3.1 2.6
23:30 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 1.15 7.5 17
  • Главные новости
  • Все новости
00:39
Италия проиграла Швеции в первом стыковом матче130
23:25
Пирло готов стать тренером12
22:29
Сенегал вышел на чемпионат мира30
20:00
«Марсель» расторг контракт с Эвра40
19:50
Эвра дисквалифицирован на еврокубковые матчи до конца сезона23
09:55
В Аргентине перед ЧМ-2018 появятся курсы русского языка для болельщиков0
09:48
«Блэкпул» выставят на продажу1
09:36
Коноплянка: «Не могу гарантировать, что Украина выйдет на Евро-2020»2
09:26
Боатенг не сыграет с Францией1
09:06
Новая Зеландия и Перу счет не открыли3
07:59
Дайер: «Англия очень неплохо сыграла против хорошо смазанной немецкой машины»3
07:43
Иско: «Бэйл переживает непростое время»0
07:23
Вратарь «Норвича» Ганн заменит в сборной Англии травмированного Батлэнда0
07:09
Лофтус-Чик: «Надеюсь, у меня будет шанс поехать со сборной Англии на ЧМ»1
06:47
Саутгейт: «Пикфорду пришлось сделать несколько действительно хороших сейвов»0
06:18
Лёв: «Мы должны быстрее переходить из обороны в атаку»3
05:53
Постекоглу: «Оказалось, кенгуру тоже умеют играть в футбол»5
05:29
Алиев: «Смородской надо было рассказывать не о футболе, а о кастрюлях, ложках, поварёшках»30
05:11
Инсинье: «Не может быть такого, чтобы чемпионат мира прошёл без Италии»4
04:54
Берг: «Итальянцы пытались добиться моего удаления, но арбитр на это не поддался»3
04:37
Игнатьев: «Месси или Роналду? Роналду. Он прогрессировал благодаря упорству и тренировкам»9
03:50
Пароло: «Это была грубая игра, исход которой решил рикошет»0
03:30
Гондурас и Австралия не забили голов в первом стыковом матче5
03:24
Дармиан: «У нас было несколько голевых моментов, а Швеции просто повезло с рикошетом»1
03:04
Бонуччи: «Тойвонен сломал мне нос! Арбитр должен был его удалять»8

Альба: «Мне не нравится, что Иско, играющий в „Реале“, так хорош»

сегодня, 09:18

Защитник сборной Испании и «Барселоны» Жорди Альба отметил отличную игру своего партнера по национальной сборной Иско. По словам Альбы, ему не нравится, что Иско, как конкурент из «Реала», набрал такую фантастическую форму.

«Иско играет на уровне лучших футболистов мира, но мне не нравится видеть игрока из стана величайшего соперника в такой форме. 

Я могу говорить только хорошее про Иско. Наши дороги пересеклись еще в „Валенсии“, так что я знаю его очень хорошо».

Иско вошел в список из 30 претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2017 года.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Коноплянка: «Не могу гарантировать, что Украина выйдет на Евро-2020»
Сегодня, 09:36 2
Козак: «В матче с Украиной мы слишком легко теряли мячи в центре поля»
Вчера, 23:42 2
Шевченко: «Хотелось бы завершить год на другой ноте, но будем радоваться и этому успеху»
Вчера, 23:41 1
Гиггз рассказал о лучшем моменте в своей карьере
Вчера, 23:31 3
Пирло готов стать тренером
Вчера, 23:25 12
Марлос: «Нет страха, что меня могут призвать в украинскую армию»
Вчера, 23:22 5
Обсудить
Все комментарии
Шуnя771
сегодня в 09:30
Кореша?)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100