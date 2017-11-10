Козак: «В матче с Украиной мы слишком легко теряли мячи в центре поля»

Главный тренер сборной Словакии Ян Козак прокомментировал поражение от сборной Украины (1:2).

«Фантастическая атмосфера, фантастический настрой и отношение игроков на матч. Все прекрасно, кроме того, что мы проиграли. Нам повезло забить гол в начале матча, но затем мы все же уступили.

Игроки получают опыт в таких матчах. Этому способствует и фантастическая атмосфера. Если бы таких матчей было хотя бы два в месяц, это было бы прекрасно.

Мы слишком легко теряли мячи в центре поля. Против такой команды, которая остро контратакует, этого делать нельзя, но наши игроки творческие, они хотели проявить себя. И допускали ошибки», – сказал Козак.

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