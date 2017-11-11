Ширл: «Еду в Петербург с восторгом»

Чемпион России 2007 года в составе «Зенита» Радек Ширл рассказал, с какими чувствами он возвращается в Санкт-Петербург. Ширл посетит стадион «Санкт-Петербург» перед матчем «Зенит» - «Тосно», где соберутся многие игроки того чемпионского состава и пообщаются с болельщиками.

«Еду в Петербург без преувеличения — с восторгом! Ведь когда я был здесь в последний раз — приезжал на отдых со своей девушкой год назад, — как раз обсуждал с друзьями, как было бы здорово в год десятилетия собраться тем составом снова! И вот все происходит, как было задумано. Я с нетерпением жду встречи с городом, ставшим родным, и людьми, к которым у меня до сих пор теплое отношение. С кем-то я не виделся уже бог знает сколько времени. Может, даже эти самые десять лет.

Мы с ребятами проведем в городе четыре дня. Программа у нас, по большому счету, свободная. Прилетит Камил Чонтофальски, пошатаемся по городу, поностальгируем, зайдем в кафе, которые когда-то посещали. Сделаем все, чтобы насладиться моментом. Все будем решать на месте, экспромтом».

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