Ломбертс: «Адвоката нельзя было увидеть в баре или ресторане, его окружал только футбол»

Бывший игрок «Зенита» Николас Ломбертс рассказал о голландском специалисте Дике Адвокате, под руководством которого он в свое время работал в Петербурге.

«Иногда нам казалось, что он не получает от жизни всё: мистер Адвокат постоянно смотрел записи игр соперников, почти всё время проводил дома. Его нельзя было увидеть в ресторане или баре. Футбол, футбол, футбол – это всё, что его окружало. Наверное, именно поэтому он до сих пор тренирует.

Однажды из-за меня нам поставили пенальти, и он не заявил меня на следующий матч – на кубковую игру с „Динамо“. Потом Шкртел получил травму, я вернулся на поле и больше не выпадал из состава. По итогам сезона стал лучшим новичком чемпионата России. Посадив меня на скамейку на один матч, он просто хотел оградить меня от прессинга. И это помогло».

Напомним, 19 ноября, перед матчем «Зенит» - «Тосно», на стадионе «Санкт-Петербург» соберутся чемпионы России 2007 года, где проведут автограф-сессию с болельщиками.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте