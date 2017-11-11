Крафт: «Италия остается фаворитом дуэли со Швецией»

Защитник «Болоньи» и сборной Швеции Эмиль Крафт после победы над Италией (1:0) в первом стыковом матче за выход на ЧМ-2018 заявил, что «Скуадра Адзурра» по-прежнему остается фаворитом в противостоянии.

«Италия по-прежнему остается фаворитом. Мы хотим выйти на мундиаль и сделаем всё, чтобы одолеть итальянцев. Минимальная победа - хороший результат, они играли неплохо, но мы были лучше.

В Милане будет сложнее, а Италия, безусловно, будет играть еще сильнее. Нет никаких сомнений, что нас ждет очень трудный поединок».

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