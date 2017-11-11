Буффон: «Италия должна верить в успех, иначе мы уже проиграли»

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон прокомментировал итоги первого стыкового матча за выход на ЧМ-2018 с командой Швеции (0:1).

«Мы проиграли, но есть еще 90 минут, чтобы исправить эту сложную ситуацию.

Это была очень контактная игра, арбитр судил в английском стиле. Надеемся, что в ответном матче стиль судейства будет несколько иным.

Нужно верить в успех, иначе мы уже проиграли. На Сан-Сиро надо показать игру, достойную сборной Италии. Мы должны сплотиться. Нельзя жалеть себя или думать, что нам не повезло.

Ожидаю, что болельщики в Милане в этот вечер отбросят клубные пристрастия и все вместе будут поддерживать национальную команду».

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