Ансворт: «Чему быть, того не миновать»

Временный главный тренер «Эвертона» Дэвид Ансворт прокомментировал свою работу в роли наставника клуба.



«Каждый день я продолжаю делать свою работу. У меня нет никаких новостей о том, продолжу ли я работу в качестве главного тренера „Эвертона“. Я просто продолжаю каждый день делать все возможное и все зависящее от меня. Посмотрим, что ждет нас в будущем. Чему быть, того не миновать».



Напомним, что в конце октября Дэвид Ансворт стал временным главным тренером «Эвертона», сменив на посту Рональда Кумана.

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