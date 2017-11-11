Пирло: «Италия должна играть по схеме 4-3-3»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал вчерашнюю игру отборочного этапа ЧМ-18 между сборными Швеции и Италии.



«Я бы выбрал более атакующий подход, предпочел бы схему 4-3-3, - это дало бы Лоренцо Инсинье немного больше свободного пространства. Сборная Италии потеряла много мячей в центральной линии, нужно было активно использовать фланги. В ответном матче нашим ребятам будет сложно, так как сборная Швеции выберет оборонительный стиль футбола. Италии нужно быстрей распоряжаться мячом, только в этом случае у них будет шанс на победу».

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