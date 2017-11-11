Пейчинович надеется сыграть за сборную Сербии на ЧМ-2018

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал, что хотел бы сыграть за сборную Сербии на чемпионате мира 2018 года.

«С удовольствием представил бы сборную Сербии на чемпионате мира по футболу в 2018 году, но для этого нужно очень качественно и много работать. Команду покинул [главный тренер] Славолюб Муслин, скоро назначат нового специалиста. Чем не прекрасный повод проявить себя и доказать новому тренеру, что заслуживаешь место в заявке национальной сборной? Сейчас все мои мысли связаны с „Локомотивом“, но, повторюсь, я готов выкладываться на все 100 процентов и заслужить вызов в сборную своей страны».

При Муслине 30-летний игрок в сборную не вызывался.

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